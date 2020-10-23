Утка пожертвовала жизнью ради спасения птенцов от змеи

Утка вытолкала птенцов из ямки, где они жили, и пожертвовала жизнью, чтобы спасти их от змеи. На видео с птицей обратило внимание издание Storypick.

Офицер индийской лесной службы Судха Рамен (Sudha Ramen) опубликовала в Twitter видеозапись произошедшего. Ролик начинается с того, что змея заползает в ямку, где утка жила вместе с птенцами.

Увидев, как хищная рептилия медленно заползает в их жилище, птица начинает отчаянно хлопать крыльями и выталкивает утят из ямки. В результате птенцы не пострадали. Утке-матери не удалось спастись. Видео заканчивается тем, что змея обвилась вокруг матери и задушила ее насмерть.

Видео впечатлило многих пользователей Twitter. «Душераздирающе. Ничего, абсолютно ничего не сравнится с материнской любовью», — написал один из них. «У меня глаза на мокром месте от этого зрелища. Каждый родитель должен быть тронут и вдохновлен… Жизнь не будет прежней для маленьких птенцов… Изменилась за секунды», — отметил другой.

Некоторые сочли, что человек, который снял видео, должен был спасти утку. «Фотограф мог спасти мать и утят, которые теперь точно погибнут, если бы взял камень. Жестокая жажда славы. Неприятное видео», — заявил автор одного из комментариев.

Где именно и когда было снято видео, не уточняется.

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