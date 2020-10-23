Глава Роспотребнадзора заявила об угрозе COVID-19 всем возрастным группам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все возрастные группы подвержены угрозе заражения COVID-19, однако наибольший риск существует среди людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 23 октября.

«Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — отметила Попова, уточнив, что необходимо сократить контакты с другими людьми, а также следить за чистотой рук и поверхностей вокруг себя.

В заключении глава надзорной организации заметила, что все меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса, являются действенными.

За последние сутки в России число новых заражений впервые превысило 17 тысяч. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472). С начала пандемии в стране выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах.