Названы условия двукратного роста случаев COVID-19 в России

Двукратный рост числа случаев COVID-19 в России не ожидается, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что количество заразившихся вряд ли достигнет двух процентов от всех жителей страны, однако вполне вероятно, что планка вырастет от 1,2 до 1,3 процента.

Согласно данным Росстата, с COVID-19 столкнулся один процент жителей России. Лебединская отметила, что чисто теоретически достижение планки в два процента возможно, но тенденции, указывающей на приближение к такому числу, пока не наблюдается.

Лебединская также назвала факторы, при которых двукратной увеличение все же возможно. При устойчивой тенденции к росту заболеваний на 15 тысяч случаев ежедневно, количество зараженных может удвоится примерно за 3 месяца, сказала доцент.

За последние сутки в России число новых заражений впервые превысило 17 тысяч. В стране выявили 17 340 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472).