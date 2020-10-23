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Голикова назвала вдвое повышающие риск заражения COVID-19 болезни

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Риск заражения коронавирусом при диабете и артериальной гипертензии вдвое выше. Повышающие риск заражения COVID-19 болезни назвала вице-премьер Татьяна Голикова. Ее высказывание публикует РИА Новости в пятницу, 23 октября.

«Пациент с диабетом и артериальной гипертензией имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения COVID-а, поэтому лица с диабетом и артериальной гипертензией — самая тяжелая когорта пациентов», — сказала Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, среди диабетиков инфицирование COVID-19 встречается в 10,3 раза чаще по сравнению с другими группами пациентов. Пациенты с диабетом также относятся к группе высокого риска развития пневмонии и присоединения бактериальной инфекции, заметила она.

За последние сутки в России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5478), Санкт-Петербурге (710) и Московской области (472).

Между тем президент Владимир Путин России, оценивая накануне необходимость жестких ограничений из-за распространения коронавируса, заявил, что в данный момент это нецелесообразно. По его словам, необходимо корректировать поддержку отдельных отраслей.

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