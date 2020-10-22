В правительстве отвергли идею возвращения России к бюджетной медицине

России не стоит возвращаться к идее о бюджетной медицине, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что в современных условиях невозможно поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, поскольку это приведет к глобальному перераспределению доходов.

«В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект», — добавила она.

Голикова также пояснила, что сама не является сторонником бюджетной медицины. Даже, учитывая все недостатки страховой медицины, лучше устранять их, «чем возвращаться к бюджетной медицине», сказала вице-премьер

Ранее Голикова заявила, что страна находится в сложной ситуации из-за коронавируса. Несмотря на это, все под контролем, подчеркнула она.