Девушка случайно наградила себя мужским половым органом

Жительница Шотландии Конни Уайт (Connie White) опубликовала снимок, на котором благодаря оптической иллюзии можно заметить пенис между ног героини. Фото доступно в Twitter.

Уайт, одетая в красное короткое платье, фотографировалась у себя дома на фоне большого зеркала. Судя по всему, в кадр попало отражение ноги автора снимка, которое случайно наградило девушку половым органом.

В комментарии к снимку Уайт написала, что изначально выложила фотографию в Instagram, но не заметила лишнюю деталь: об оптической иллюзии вскоре рассказали подписчики.

Пост шотландки в короткие сроки набрал вирусную популярность: он получил более 26 тысяч лайков и 1,3 тысячи ретвитов.

Пользователи посмеялись над неожиданной деталью и заодно похвалили Уайт за смелость. «Молодец, что поделился этим — так много девушек не стали бы этого делать, поэтому они были бы слишком смущены», — написал один из подписчиков. Автор поста ответила, что снимок оказался настолько смешным, что невозможно было его не выложить.