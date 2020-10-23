Врач раскрыла секрет ухода за кожей рук при использовании антисептиков

Врач Инна Петросова раскрыла секрет ухода за кожей рук при использовании дезинфицирующих средств. Об этом она сообщила в интервью РБК.

Дерматолог рассказала, что, прежде всего, при использовании антисептиков для борьбы с коронавирусом необходимо учитывать реакцию кожи на подобные средства. Она отметила, что отталкиваться надо именно от индивидуальной чувствительности кожи. Специалист подчеркнула, что один и тот же антисептик может вызвать различные реакции у человека с аллергией и у человека без заболеваний.

Петросова добавила, что увлажнение кожи также играет важную роль в уходе за ней. По ее словам, следует наносить увлажняющий крем уже через 5-10 минут после применения антибактериальных средств. Помимо этого, врач считает, что наряду с использованием дезинфицирующих средств ношение перчаток и частое мытье рук также могут привести к проблемам.

Ранее косметолог Дарья Баскакова назвала способ избежать появления прыщей из-за постоянного ношения защитной маски в период пандемии коронавируса. По словам врача, с такой проблемой в большей степени сталкиваются пациенты, у которых от природы есть предрасположенность к высыпаниям, то есть люди с жирной, чувствительной кожей или с нарушенным водно-липидным барьером.