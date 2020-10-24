В России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлен 16 521 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в субботу, 24 октября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480). Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике (9), Ненецком (8) и Чукотском (6) автономных округах. За сутки умерли 296 человек, полностью выздоровели 11 567 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончался 25 821 человек.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости в начале ноября. По его словам, отличительной чертой нового плато, возможно, будут «застойные» цифры по числу зараженных.

23 октября в России зарегистрировано более 17 тысяч новых фактов заражения коронавирусом. Такая цифра достигнута впервые с начала пандемии.