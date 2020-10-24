Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал ключевую миссию государства в современном мире. На эту тему он поразмышлял в статье для RT, посвященной Организации Объединенных Наций (ООН), которая в субботу, 24 октября, отмечает 75-летний юбилей.

«Ключевая миссия государства сегодня — дать возможность каждому гражданину почувствовать себя полноценным членом общества, предоставить равные возможности для самореализации, сформировать у людей чувства собственного достоинства и уверенности в завтрашнем дне», — говорится в статье «75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения».

По словам Медведева, на фоне пандемии эти задачи особенно актуальны. Он подчеркнул, что никакие политические соображения не должны мешать сотрудничеству стран для спасения жизней, и призвал отказаться от санкций в отношении гуманитарных поставок.

«В условиях продолжающейся мировой эпидемии необходимо обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия, оборудования и технологий на наиболее пострадавшие территории», — написал Медведев.

22 октября президент Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, заявил, что угроза коронавируса показала значение государства в современном мире. По его словам, пандемия показала, что только сильное государство способно противостоять подобным угрозам.