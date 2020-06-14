Путин рассказал об образе России за рубежом

Многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее. Об образе страны рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, людей, которые признают важность роли России в мире, очень много.

Ранее Путин отметил, что старается аккуратно комментировать то, что происходит в других странах, либо не давать вообще свою оценку. Во всяком случае, с тем, что происходит в США, американские власти должны разобраться сами, уверен Путин.

«На самом деле мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом», — сказал он.

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