Путин назвал события в США проявлением глубинных внутренних кризисов

События, происходящие в США, говорят о глубинных внутренних кризисах. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, пишут РИА Новости.

Глава государства отметил, что старается аккуратно комментировать то, что происходит в других странах, либо не давать вообще свою оценку. Во всяком случае, с тем, что происходит в США, американские власти должны разобраться сами, уверен Путин.

«На самом деле мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отметив, что проигравшая сторона «придумала всякие небылицы», чтобы подвергнуть сомнению его легитимность.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. Он заявлял, что Москва никогда не вмешивались в американские дела и не собирается вмешиваться сейчас.

Массовые беспорядки начались в десятках городов США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола, в частности, проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

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