Мужчинам рассказали о «двухчасовом окне» для регулярного секса с женами

Блогерша Джессика Худ из Австралии дала совет мужчинам, которые хотят регулярнее заниматься сексом со своими женами. По ее словам, желающим интимной близости мужьям следует искать так называемое «двухчасовое окно». Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram.

По мнению Джессики, супругам с маленькими детьми всегда нужно пытаться успеть заняться сексом до 21:30, потому что в 21:29 жены, как правило, «бормочут слова "Я так устала", а затем зевают». В этот момент, уверена блогерша, мужчине даже не стоит пытаться соблазнить супругу, поскольку она не сможет уделить ему и двух минут. «У нее было двухчасовое окно, а вы его пропустили», — резюмировала она. Многие подписчики отметили, что в их жизни действительно все так и происходит.

Джессика объяснила, что уложив детей спать в 19:30, у женщины остается еще два часа до момента, когда ее не станет клонить в сон и ей будет лень заниматься сексом. Однако такой распорядок часто складывается не по плану, например, когда дети не успокаиваются и засыпают только после 20:00. Кроме того, следует учесть, что жене еще предстоит сделать много работы по дому.

Чтобы успеть застать супругу не уставшей и готовой к любовным играм, Джессика советует мужчинам самим взяться за домашние хлопоты, чтобы у пары осталось больше времени для развлечений в спальне. «К тому же нет ничего сексуальнее, чем мужчина, моющий посуду и нарезающий бутерброды. Особенно, если он делает это без рубашки», — заметила блогерша.

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