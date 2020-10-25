Женщина пожаловалась на симптомы коронавируса спустя 10 месяцев после заражения

Британка пожаловалась на то, что ее на протяжении 10 месяцев не покидают симптомы коронавирусом. Заболела она еще на Рождество, в поездке на Карибское море, пишет The Sun.

По словам 53-летней женщины, в аэропорту она пообщалась с китайцами, прилетевшими из Уханя, и всю неделю отпуска пролежала в постели с высокой температурой, кашлем и потерей обоняния. Когда она вернулась домой, никто из местных врачей не смог поставить ей диагноз. Обнаружилось также, что ее железы и внутренние органы долгое время не работали должным образом.

О положительном результате теста на COVID-19 она узнала только в июне, когда сдала для исследования плазму крови. Все это время ее мучили боль в груди, внезапные потери зрения, затрудненное дыхание и боль в суставах. «Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас все, что у вас есть», — сказала британка.

Кроме того, по ее словам, раньше была красноречивой и работала журналисткой на радио Би-би-си. Однако из-за затяжной болезни ее кратковременная память ослабла.

В настоящее время в Британии зафиксировано 857 041 случая заражения коронавирусом. При этом 44 835 окончились летальным исходом, а 2 664 людям удалось вылечиться.