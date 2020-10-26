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Львы загнали буйвола в смертельную ловушку и попали на видео

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YouTube / Kruger Sightings

В южноафриканском национальном парке Крюгера экскурсовод Ян Криль снял на видео, как три льва загнали в смертельную ловушку покалеченную самку буйвола. Кадры с животными опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.

50-летний гид проводил экскурсию по сафари-парку. «Мы искали буйволов, — вспоминает Криль. — Несколько гостей уезжали в то утро, и их последним желанием было увидеть буйвола». Наконец экскурсовод высмотрел самку, отдыхавшую в траве недалеко от дороги.

Криль уже собирался ехать дальше, как заметил, что к буйволу крадутся три льва. Хищники окружили свою жертву, не оставив ей шанса на побег. «Когда буйволица поднялась, чтобы защитить себя, мы увидели, что у нее сломана передняя нога; вот почему она отбилась от стада и осталась одна», — пояснил гид.

Самка пыталась противостоять львам, пока один из хищников не набросился на нее со спины. К нему тут же присоединились его сородичи. «Туристы были очень взволнованы и напуганы, они не ожидали увидеть такую сцену, — отметил Криль. — Но в то же время они понимали, что это жизненный цикл и львы должны есть, чтобы выжить. Буйволица отлично сражалась, но она не могла в одиночку победить львов, еще и со сломанной ногой».

Видео, размещенное 20 октября, собрало более 180 тысяч просмотров и 1,7 тысячи лайков. «Животные со сломанными конечностями сразу получают смертный приговор в дикой природе», «Одна травма, и твоя жизнь закончена. Здесь нет места слабости», — комментировали зрители.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.


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