Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео

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В южноафриканском национальном парке Крюгера очевидцы сняли на камеру противостояние двух жирафов. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На кадрах, размещенных 28 июня, видно, как самцы пытаются побороть друг друга. Жираф, находящийся к камере справа, замахивается головой в сторону противника, но его оппонент ловко уворачивается и наносит ответный удар. Животные продолжают потасовку, стоя вплотную друг к другу.

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Вскоре напряжение между самцами нарастает, и удары головой и шеей становятся мощнее. Противники ненадолго затихают, когда перед ними медленно проходит их сородич. Затем битва возобновляется и длится еще несколько минут.

На пятой минуте видео к дерущимся жирафам подходит зебра. Самцы снова замирают и прекращают борьбу. Когда зебра останавливается за их спинами, один из жирафов вновь начинает задирать своего противника. Тот не реагирует на провокации. В конце ролика самцы расходятся, озираясь.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее жительница города Виктория-Фоллс, Зимбабве, опубликовала видео, на котором два жирафа пытаются противостоять друг другу необычным способом. Видео начинается с того, что молодой самец поменьше просовывает голову под заднюю ногу противника и закидывает ее себе на шею. Крупный жираф начинает неспешно идти по кругу на трех ногах, чтобы высвободить четвертую.

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