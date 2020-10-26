Воробьев призвал мобилизовать усилия для борьбы с коронавирусом

Сейчас необходимо мобилизовать усилия для борьбы с коронавирусов в Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 26 октября.

«Я уверен, что все прекрасно понимают, какой сейчас важный и ответственный период. Прошу быть максимально мобилизованными и результативными», — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас ведется работа по привлечению в регионе врачей и других ресурсов, необходимых в условиях распространения коронавируса.

Губернатор добавил, что особая забота требуется людям старшего поколения.

Ранее Воробьев сообщил, что к середине ноября в регионе будет насчитываться порядка 18 тысяч коек для пациентов с COVID–19. Помощь таких пациентам оказывают около 30 тысяч врачей, уточнил он.