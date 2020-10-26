Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед». Интервью с игроком опубликовано на канале «Красава» в YouTube.

По словам игрока, переговоры проходили в январе 2012 года, в тот момент он выступал за московский ЦСКА. Стороны практически достигли соглашения, но переход, по словам Мамаева, не состоялся из-за проблем с рабочей визой.

Футболист также прокомментировал версию о том, что трансфер сорвался из-за плохой рекомендации Дика Адвоката, возглавлявшего на тот момент сборную России. Мамаев допустил, что такое могло произойти, однако добавил, что не уверен на 100 процентов в правдивости этой версии.

8 октября 2018 года Мамаев и нападающий Александр Кокорин устроили две драки в центре Москвы. По итогам инцидентов спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.