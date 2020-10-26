Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о бесплатных поставках оружия в Армению из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Армения регулярно получает из-за границы самые современные вооружения. Алиев отметил, что у Азербайджана есть данные о том, что за оружие зарубежные страны поставляют в Армению. Глава Азербайджана заявил, что ему известно и о том, когда и откуда вылетают самолеты с грузами в Ереван.

Президент подчеркнул, что Баку больше не может хранить молчание по данному поводу. Он добавил, что фактически страна воюет одиночку.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил о готовности Степанакерта соблюдать достигнутое при посредничестве США перемирие. Арутюнян подчеркнул, что Арцах, как сторона азербайджано-карабахского конфликта, подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня.

25 октября Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении США, Армении и Азербайджана говорится, что перемирие вступит в силу в 07:00 мск 26 октября.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.