Пласидо Доминго рассказал о предложении от Путина

Испанский оперный певец Пласидо Доминго рассказал о предложении от президента России Владимира Путина в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам Доминго, Путин предложил ему стать членом Совета по культуре и искусству при президенте России. «Я счел бы за честь принять такое предложение, но увы, мой плотный график выступлений не позволяет мне сделать это в этот раз», — рассказал певец.

При этом тенор упомянул, что у него уже есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Он добавил, что в этом театральном сезоне еще не раз посетит Москву.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.