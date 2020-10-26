Телеведущий задал ребенку грубый вопрос и разозлил зрителей

В сети негативно отреагировали на вопрос телеведущего британского утреннего шоу This Morning Имона Холмса (Eamonn Holmes), который обратился к ребенку по поводу его работы. Об этом сообщает The Mirror.

В эфире передачи Холмс взял интервью у 10-летней девочки Нанди Бушелл (Nandi Bushell), которая прославилась на британском телевидении благодаря игре на барабанах. В разговоре школьница отметила, что несмотря на страсть к музыке, она планирует уделять много времени учебе «на случай, если что-то не сложится». «Так что у меня будет второй вариант — заниматься обычной работой, чтобы реально зарабатывать деньги. К тому же мне нравится заниматься математикой и английским языком», — заявила Бушелл.

После этого Холмс спросил у девочки, чем она хочет заниматься, когда вырастет: играть на барабанах или устроиться на «настоящую работу». Она ответила, что планирует играть в музыкальной группе и гастролировать по миру. И хотя Бушелл не выразила никакого негатива по поводу вопроса Холмса, многие зрители разозлились на реплику ведущего, посчитав ее грубой.

Некоторые комментаторы написали в Twitter, что неправильно считать игру на барабанах ненастоящей работой. «Почему Имон все еще на наших экранах? Он серьезно оскорбил эту прекрасную и талантливую барабанщицу», — написал один из зрителей. Другой назвал вопрос ведущего унизительным для ребенка.