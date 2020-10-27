Российский ученый рассказал об устойчивых к коронавирусу людях

Высокий уровень естественного иммунитета может помочь человеку не заразиться коронавирусом при контакте с больными. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор Борис Пинегин. Его слова передает телеканал «Звезда».

Специалист добавил, что высокий уровень естественного иммунитета у каждого человека свой, и он определяется природными данными, генетикой.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что определенная группа людей неуязвима к COVID-19, но причины этого пока неизвестны. Он также пояснил, что данное явление не сопровождается соблюдением противоэпидемиологических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

За прошедшие сутки в России выявили 16 550 новых случаев COVID-19 и зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом — 320.