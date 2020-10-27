Российские ученые придумали способ укрепить арктические ледоколы

Сотрудники Сибирского физико-технического института Томского госуниверситета (СФТИ ТГУ) придумали способ сделать высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) в 2,5 раза прочнее с помощью термического воздействия. В перспективе их можно использовать для укрепления носовых конструкций арктических ледоколов и в нефтегазовой отрасли для изготовления запорной арматуры на нефтепроводах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Высокоэнтропийные сплавы состоят из пяти и более материалов в равной пропорции. ВЭС выдерживают действие критически низких температур, до минус 200 градусов. Такие материалы отличаются повышенной износостойкостью и устойчивы к воздействию жидкой среды.

В данном случае учеными был укреплен сплав железа, никеля, кобальта, хрома, марганца (FeNiCoCrMn). Он был подвергнут деформации при температуре почти минус 200 градусов и затем еще четыре часа выдерживал температуру плюс 650 градусов. Это позволило более чем в два раза увеличить прочность материала, при этом сохранились свойства вязкого разрушения, то есть дефекты и трещины распространяются медленно, и их можно быстро обнаружить.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент в лаборатории университета решается вопрос повышения прочности высокоэнтропийных сплавов при высоких температурах. Тогда материал можно будет использовать в качестве монокристаллических лопаток для газовых турбин.