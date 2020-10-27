Воробьев высказался о проблеме обманутых дольщиков

Пять тысяч ключей от новых квартир вручат обманутым дольщикам Подмосковья до конца года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО во вторник, 27 октября.

«Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы решить проблему всех дольщиков Подмосковья до 2023 года, как поручил наш президент», — сказал Воробьев.

По его словам, необходимо достроить как можно больше проблемных объектов или выплатить людям справедливую компенсацию. Ранее губернатор поставил задачу не допустить в будущем выход недобросовестных застройщиков на рынок.

22 октября министр жилищной политики региона Инна Федотова сообщила, что в следующем году ключи от квартир получат порядка 14 тысяч обманутых дольщиков. Информация о проблемных объектах региона публикуется на сайте регионального Фонда защиты прав дольщиков.

В прошлом году в Подмосковье восстановили права более 19 тысяч дольщиков, для этого было привлечено 6,9 миллиарда рублей.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



