Нападение на полицейского у московского метро попало на видео

В Москве нападение на полицейского возле станции метро «Бауманская» попало на видео. Ролик во вторник, 27 октября, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудник полиции в штатском останавливает молодого человека в черной куртке и тут же получает удар в голову. Лишившись сознания, пострадавший упал у входной двери станции. На видео заметно, что нападавший и еще один мужчина после случившегося склонились над пострадавшим. Подозреваемого задержали, выяснилось, что в момент избиения сотрудника правоохранительных органов он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Пострадавший сотрудник был госпитализирован с переломом костей черепа и закрытой черепно-мозговой травмой.

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