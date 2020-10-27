Чернокожий активист попытался ограбить Лувр и был арестован

Гражданский активист конголезского происхождения Эмери Мвазулу Дьябанза (Emery Mwazulu Diyabanza) провел акцию в парижском Лувре: взял экспонат и пошел с ним по залам, критикуя колониализм на камеру. Он был арестован, сообщает во вторник, 27 октября, Le Point.

Инцидент произошел 22 октября, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. На видео, опубликованном очевидцем, чернокожий мужчина снимает с постамента продолговатую статую и несет ее. «Мы пришли вернуть то, что нам принадлежит. Я пришел за тем, что было украдено из Африки, во имя нашего народа, во имя нашей матери-Африки».

Представители музея отметили в разговоре с журналистами, что выбранная активистом статуя не африканская. Это произведение было вывезено с острова Флорес в Индонезии в конце восемнадцатого столетия.

Неделей ранее Дьябанза избежал тюремного срока за попытку ограбления музея на набережной Ке Бранли: ему пришлось выплатить штраф, но суд не стал ограничивать его свободу, так как признал аргументы защиты: похищение экспоната было акцией протеста, а не настоящим ограблением.

Активист стоит на панафриканистских националистических позициях и регулярно устраивает акции: ему кажется несправедливым то, что выходцы из Африки должны платить за то, чтобы увидеть в музеях собственное наследие.