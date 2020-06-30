Король Бельгии пожалел о колонизации Конго

Король Бельгии Филипп отправил президенту Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди письмо, в котором пожалел о «страданиях и унижениях», доставленных европейцами его жителям за время колониального управления. Об этом сообщает Reuters.

«Я хочу выразить глубочайшее сожаление за вред, нанесенный в прошлом, боль от которого регулярно возникает снова из-за дискриминации, все еще слишком распространенной в наших обществах», — цитирует агентство письмо короля. Сообщается, что это первый в истории случай, когда правящий монарх высказывается в таком духе о колониях.

Письмо приурочили к 60-летию независимости Конго — Филипп не смог явиться на празднование из-за карантинных мер в связи с коронавирусом.

С 1908 по 1960 год ныне независимое государство существовало как бельгийская колония, а до того в течение 23 лет было личной собственностью короля Леопольда II. Не упоминая своего предшественника, король Филипп подчеркнул, что в тот период население страны подвергалось особой «жестокости и унижениям». Он заявил, что «продолжит бороться со всеми формами расизма».

Сообщается, что в последние недели в Конго снесли и демонтировали несколько статуй Леопольда II. Это произошло на фоне волны протестов против угнетения и колониализма, разошедшейся по всему миру из США. Там протестующие сносят монументы, посвященные деятелям Конфедерации, первым президентам страны и открывшему Америку Христофору Колумбу.

Протесты коснулись и русского наследия: в городе Ситка на Аляске рассматривают предложение демонтировать памятник главному правителю российских колоний в Северной Америке Александру Баранову. Противники памятника считают, что он оскорбляет чувства представителей коренных народов.

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