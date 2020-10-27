Модель примерила ставшее трендом у звезд «неудобное» белье и поделилась эмоциями

Британская модель решила опробовать сексуальное нижнее белье со множеством деталей, которое стало популярным среди звезд, и поделилась эмоциями. Соответствующий материал публикует The Sun.

В рамках эксперимента для издания Мария Гарднер примерила на себе бюстгальтеры, трусы и боди разных брендов и оценила их удобство во время носки. Так, на одном из фото девушку запечатлели в минималистичном комплекте бирюзового цвета из интернет-магазина Asos. По ее словам, за счет шелкового материала белье было приятным в носке и при этом сексуальным. Однако, когда Гарднер надела кружевное белое боди марки Hunkemoller с вырезами в области лифа, талии и таза, она заявила, что «это уже слишком», поскольку ей было неудобно.

Также манекенщица высоко оценила черный комплект бренда Bluebella, верх и низ которого оформлен перекрещивающимися полосами, оголяющими участки тела. «Я потрясена тем, насколько это комфортно. Думала, что ремешки с вырезом будут неудобными, но они мягкие, и я чувствую поддержку груди», — пояснила героиня материала.

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Отмечается, что описанные комплекты вновь стали популярными во многом благодаря знаменитостям. Например, в нижнем белье собственной марки Savage X Fenty с кружевными вставками и ремешками неоднократно фотографировалась американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна. Супермодель Белла Хадид также публиковала в соцсетях откровенные снимки в комплектах с сетчатой отделкой и вырезами. Кроме того, дочь участника британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера, 20-летняя модель Анаис, снялась в рекламе похожего откровенного белья бренда Bluebella.

В июле трендом среди знаменитостей стало утягивающее белье. Известно, что подобные изделия стали популярными благодаря предпринимательнице Ким Кардашьян-Уэст, которая создала собственную марку нижнего белья Skims. Например, ведущая британского ток-шоу Сайра Хан призналась подписчикам, что является поклонницей черных кружевных трусов с высокой талией марки Marks & Spencer.