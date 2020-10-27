Одна из самых агрессивных акул в мире покалечила бывшего военного водолаза

В Австралии агрессивная акула покалечила бывшего военного водолаза, три года назад спасшего мужчину от гибели после нападения другой акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

59-летний Рик Беттуа (Rick Bettua) занимался подводной охотой в удаленном районе Большого Барьерного рифа, когда на него напала тупорылая акула. Она укусила его за бедро, что вызвало сильное кровотечение.

Мужчину спас друг, который дотащил его до лодки, находившейся в 30 метрах от них. Остановив кровотечение с помощью импровизированного жгута, он подал сигнал бедствия и нашел более быстрое судно, чтобы отвезти пострадавшего на берег.

Путь занял около часа. Медики реанимировали Беттуа, у которого к тому времени пропал пульс, а затем на вертолете доставили в больницу для экстренной операции. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропических и субтропических климатических зонах, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула напала на десятилетнего мальчика во время рыбалки. Отец мальчика прыгнул за ним, после чего хищная рыба уплыла прочь.