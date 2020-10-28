Американские фермеры начали голодать

Фермеры в США начали голодать, несмотря на помощь со стороны американского правительства, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп направил рекордный объем помощи сельскохозяйственному сектору (18 миллиардов долларов с июня), но большая часть денег ушла крупным фермам, а не работникам небольших хозяйств. Организация по оказанию продовольственной помощи Crusaders of Justicia стала обсуживать не 125 семей в год, как раньше, а три тысячи.

Ситуация усугубляется ростом цен: стоимость хлеба в июне подскочила почти на 20 процентов, на мясо — на 17 процентов. В связи с этим число голодающих растет, особенно в сельских штатах. В Вермонте, Западной Вирджинии и Северной Дакоте на 50 процентов увеличилось число респондентов, которые заявили, что им не хватает еды. Всего более 54 миллионов человек в США могут столкнуться с недостатком продовольствия, пишет издание.

Европейские продовольственные банки также отмечают всплеск числа обращений на фоне пандемии коронавируса и растущей безработицы. Многие граждане оказались не способны прокормить себя и стали чаще просить выдать им еду.