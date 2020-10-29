Родители изощренно наказали ухажера дочери за нарушение обычая

В Индонезии родители девушки изощренно наказали ее парня за нарушение обычая. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Родственников 20-летней Делсианы Бебе (Delsiana Bebe) возмутило, что она без разрешения старших членов семьи завела отношения с 23-летним Марио Натрити (Mario Natriti). Девушке велели возвращаться домой, а ее ухажера заставили висеть на заборе, держась за него ногами.

Марио около 30 минут висел вниз головой, а затем упал от усталости. Его доставили в больницу с жалобами на сильную головную боль. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы с жалобой на семью девушки.

Старший комиссар полиции Джозеф Мандаги (Joseph Mandagi) подтвердил СМИ, что ведется расследование. «Мы собираем показания очевидцев и выясняем, в каких правонарушениях могут быть обвинены причастные люди», — заявил он.

В 2019 году сообщалось, что в китайской провинции Гуйчжоу обнаженные мужчина и женщина были привязаны к дереву в наказание за супружескую измену. Возле обнаженной пары собралась толпа.