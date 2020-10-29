Воробьев и Собянин открыли крупнейший в России автовокзал

Губернатор Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли крупнейший в России автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 29 октября.

«Нами совместно с федеральным правительством реализована огромная программа — это и МЦД, которое при поддержке Москвы запущено, и новые вокзалы. Все это комфорт и качество жизни жителей», — сказал Воробьев.

В свою очередь, Собянин также отметил стратегический характер сотрудничества Москвы и области по транспортному направлению. «Без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Подмосковью, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и МО, выезжают миллионы людей», — пояснил он.

Вокзал «Центральный» мэр Москвы назвал уникальным проектом, отметив, что он полностью реализован за счет инвесторов.

В 2017 году Воробьев поручил построить на месте станции 1971 года новый современный вокзал. В результате на Щелковском шоссе возвели 11-этажный комплекс с залами ожидания, комнатой матери и ребенка, кафе, кинотеатром, фитнес-центром и магазинами.

С автовокзала автобусы будут отправляться в Московскую область и 12 городов России. Суточная нагрузка составит 216 рейсов.