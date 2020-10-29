Дочь звезды реалити-шоу порадовала фанатов домашним снимком в прозрачном наряде

Дочь звезды американского реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) Каррен Брэди (Karren Brady) порадовала подписчиков фотографией, на которой она запечатлена в прозрачном наряде модного бренда PrettyLittleThing. На снимок в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Star.

24-летняя манекенщица София Пескисолидо (Sophia Peschisolido) разместила кадр, сделанный дома в Лондоне. Она попозировала перед зеркалом спиной к камере в облегающем костюме с открытыми плечами и принтом в стиле полотен эпохи Ренессанса.

Снимок Пескисолидо набрал 16 тысяч лайков. Поклонники оценили ее внешность в комментариях. «Прекрасное произведение искусства», «Абсолютно потрясающее зрелище!», «Вау, совершенно божественно», — писали они.

Как отмечает издание, модель и инфлюенсер является лицом брендов Boux Avenue и PrettyLittleThing. Она регулярно публикует в Instagram фото в откровенных нарядах указанных марок, в настоящий момент на нее подписаны 164 тысячи человек.

Ранее в октябре в рекламной кампании бренда PrettyLittleThing снялась невеста нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес. На снимке 26-летняя Родригес сидела в черном спорткаре Bugatti в наряде указанной фирмы. Ее образ состоял из короткого облегающего платья со змеиным принтом, пуховика и высоких ботинок модели челси.