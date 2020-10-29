Кремль опроверг запрет медикам высказываться о коронавирусе

Медикам никто не запрещал высказываться о коронавирусе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая сообщения СМИ. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 29 октября.

«Просто нужно согласовывать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было маразма», — сказал он.

Накануне в пресс-службе ведомства Минздрава сообщили, что запрет давать комментарии журналистам и публично высказываться о пандемии касается только главных внештатных специалистов и руководителей федеральных учреждений, которые находятся в ведомстве министерства. В пресс-службе министерства подчеркнули, что запрет не распространяется на главврачей областных больниц и других медиков.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал распоряжение министра здравоохранения Михаила Мурашко, в котором говорилось об обязанности руководителей медучреждений согласовывать свои высказывания в устной или письменной форме с пресс-службой Минздрава.