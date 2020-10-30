Мужчину забили до смерти и сожгли за «осквернение Корана»

В Бангладеш мужчину забили до смерти, а затем сожгли за «осквернение» Корана. Об этом сообщает Franceinfo.
Отмечается, что толпа в несколько сотен человек смогла вызволить двух мужчин из-под стражи, обвинявшихся в том, что они наступили на Коран в главной мечети города Буримари. Известно, что полиция пыталась помешать устроить гражданам суд Линча, но это не смогла сделать это.
«Они забили одного из них до смерти, а затем сожгли тело», — сказал начальник районной полиции. Известно, что 50-летний погибший страдал психическим расстройством. Кроме того, разъяренная толпа также подожгла муниципальный офис. Сообщается, что у второй жертвы серьезные травмы. Радикальные исламисты в Бангладеш в последнее время собирают все больше сторонников.
Ранее сообщалось, что власти Бангладеш изменят законодательство и будут казнить насильников. Руководство страны пошло на это после нескольких дней массовых демонстраций из-за сексуального насилия.