Четырехлетний российский мальчик подавился леденцом и умер

В Новой Москве четырехлетний мальчик съел леденец в супермаркете, подавился и умер. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел 30 октября в одном из магазинов поселения Сосенское. Около 16:00 две женщины с двумя детьми зашли в супермаркет. Младший ребенок сидел в коляске, а старший ходил по помещению и хватал товары, засовывая некоторые из них в рот. Взрослые не обратили внимания на его действия.

Внезапно мальчик закашлял, начал хватать ртом воздух и синеть, а затем упал — у него начались судороги. Очевидцы поняли, что он подавился, и пытались спасти ребенка, но им не удавалось. Тогда мать побежала с сыном к аптеке в соседнем доме, туда же подъехала скорая помощь. К этому моменту мальчик умер.

В управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что мать купила ребенку конфеты, которыми он подавился. Сотрудники одной из аптек попытались помочь мальчику, но не успели. Ведомство организовало проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Тюменской области пыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку. Она объяснила, что съела много жирной пищи, поэтому пыталась спровоцировать рвоту, но прибор выскользнул из ее рук. Вилка успела опуститься в желудок, поэтому ее не смогли вытащить с помощью эндоскопа — пришлось делать срочную полостную операцию. Как рассказал хирург, пациентке повезло, потому что зубцы вилки не повредили желудок.