Раскрыта главная ошибка желающих обойти ограничения по ручной клади пассажиров

В сети раскрыли главную ошибку авиапассажиров, которые при регистрации на рейс желают обойти ограничения по провозу ручной клади на борту самолета. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Так, один из участников треда обратил внимание на то, что многие путешественники забывают, что у всех авиакомпаний установлены разные требования по габаритам и весу допустимых к транспортировке сумок и чемоданов.

«Никогда не думайте, что ваша ручная кладь будет соответствовать нормам конкретной авиакомпании только потому, что до этого она соответствовала нормам другой авиакомпании», — пояснил он.

В связи с этим туристам рекомендуется заранее изучать правила провоза багажа у выбранного перевозчика, а также следовать определенным принципам в процессе сбора и упаковки вещей, чтобы избежать перевеса.

6 октября сообщалось, что туристы назвали способы уместить все необходимое в ручную кладь. Так, путешественникам советуют брать с собой одежду из легкой ткани. Кроме того, предлагается не брать с собой много обуви, а также оставить дома туалетные принадлежности и фены.