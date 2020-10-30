В России начались перебои с поставками обуви и духов

После введения обязательной маркировки в России начались перебои с поставками обуви и парфюмерии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнеса. Маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года, парфюмерии — с 1 октября.

По словам источников издания, сейчас сильно затормозилась скорость товарных потоков: контейнеры могут оставаться на таможне до месяца, тогда как раньше это не занимало больше трех дней. Иногда случается так, что некоторые товары не успевают попасть на полки магазинов к сезону. Например, так произошло с партией детской спортивной обуви, и поставщики пропустили начало учебного года и потерпели убытки. Что касается парфюмерии, то задержки в поставках могут составлять до двух недель.

В начале октября стало известно, что на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом россияне стали экономить на одежде и обуви. Выручка у ретейлеров в сентябре упала в среднем на 5-17 процентов. Хуже всего ситуация складывается в Москве и Санкт-Петербурге.

По мнению аналитиков Infoline, в текущем году в стране может произойти первое с начала века обрушение торговли. На фоне пандемии коронавируса сокращение может составить 0,7-2 процента — 32,9 триллиона рублей. В большей степени это касается продавцов одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей.