Макрон прокомментировал реакцию мусульман на его выступление о кризисе ислама

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал реакцию мусульман на его выступление, в котором он обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости.

Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, подчеркнув, что французские власти не стоят за этим. «Это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством», — сказал он.

По его словам, причиной бурной реакции мусульман на его выступление стало «искажение его речи и неправильное понимание, будто он является сторонником этих карикатур».

Французский лидер уверен, последователи ислама более всего страдают от действий тех, кто извращает суть этой религии. «Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать», — отметил он.

30 октября российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к мусульманам. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова Макрон оскорбляет чувства всех верующих мусульман. Спортсмена поддержали некоторые российские бойцы MMA.

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона о кризисе ислама. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.