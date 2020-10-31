Продававшего пингвинов и цапель смотрителя зоопарка отправили в тюрьму

В Британии смотрителя зоопарка, который продавал украденных из вольеров птиц через Facebook, отправили в тюрьму на 32 месяца. Об этом пишет Daily Mail.

25-летний Брэдли Томс украл из британского зоопарка пару пингвинов и продал их коллекционеру животных за 9000 фунтов стерлингов (900 000 рублей). Последний и сообщил о Томсе в полицию: после покупки мужчина был вынужден обратиться к ветеринарам, потому что пингвины были в плохом состоянии.

Злоумышленник умолял коллекционера не выдавать его правоохранителям и даже пообещал вернуть деньги. Однако по пути за деньгами для возврата его арестовали.

Отмечается, что в 2018 году мужчина дважды похищал из зоопарка птиц. В их числе, кроме пингвинов, были также египетские цапли, розовые колпицы и попугаи ара. На суде британец свою вину признал.

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