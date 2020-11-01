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Российский врач назвала один из факторов риска развития рака груди

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Заведующая национальным центром онкологии репродуктивных органов МНИОИ имени П.А. Герцена и президент Российской ассоциации маммологов назвала один из факторов риска развития рака груди. Надежда Рожкова выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам врача, большинство женщин склонны к мастопатии — заболеванием молочной железы, которое характеризуется разрастанием тканей. Специалист объяснила, что некоторые из форм данной патологии повышают риск развития онкологических заболеваний. «Очень важно выявлять эти состояния и своевременно лечит», — предупредила Рожкова.

Ранее в сентябре исследователи назвали самые опасные виды рака в России. Сообщается, что ежегодно от онкозаболеваний умирает более 150 тысяч мужчин и 130 тысяч женщин. На протяжении пяти лет самым смертельным видом онкологического заболевания остается рак органов дыхания: за 2019 год от него скончались 50 тысяч россиян.

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