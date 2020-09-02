Раскрыт главный фактор смерти от рака простаты

Ученые Оксфордского университета выявили связь между висцеральным ожирением, когда жировые отложения охватывают внутренние органы в брюшной полости, и риском смерти от рака простаты. Результаты исследования, в которых раскрывается возможный фактор плохого исхода заболевания, представлены на Европейской и международной конференции по ожирению (ECOICO), кратко о них сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Специалисты проанализировали данные о 218 225 мужчинах, принявших участие в долговременном исследовании UK Biobank. За их здоровьем наблюдали в течение 10,8 года, а также собирали подробную информацию об индексе массы тела (ИМТ), определяемого как соотношение массы тела к квадрату роста, процентном содержании жира в организме, окружности талии и соотношении талии к бедрам.

Материалы по теме Все там будем Почему невозможно уберечься от рака Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?

За период наблюдения 571 мужчина умер от рака простаты. Исследователи обнаружили, что, хотя четкой связи между ИМТ и общим содержанием жира с риском не было, существовала корреляция между показателем висцерального ожирения и вероятностью смерти от рака простаты. У тех мужчин, кто оказался среди 25 процентов участников с наибольшей окружностью талии, риск смерти был на 35 процентов выше, чем у 25 процентов мужчин с наименьшей окружностью талии. Аналогичная картина наблюдалась у людей с наибольшим соотношением талии к бедрам.

Рак простаты — вторая по частоте причина смерти от рака среди мужчин в Великобритании. Болезнь поражает каждого шестого мужчину в течение жизни, вызывая более четверти всех новых случаев рака среди мужчин и почти 12 тысяч смертей ежегодно.