Россиянам напомнили о начале четырехдневной рабочей недели в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году праздник выпадает на среду, которую объявили нерабочим днем. Продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сокращается на один час, этот день является предпраздничным.

Ранее сообщалось, что среди россиян стало меньше желающих работать четыре дня вместо пяти. В 2020-м году россияне уже с меньшим энтузиазмом относятся к идее ввести четырехдневку. Для исследования опрашивали и представителей компаний, и экономически активное население страны. Результаты опроса портала Superjob опубликовал РБК.

20 октября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев повторно поднял вопрос о введении «четырехдневки». Об этом он упомянул в рамках готовящихся корректировок трудового законодательства, которые, в первую очередь, коснутся удаленной работы.