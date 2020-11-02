Подмосковье стало лидером среди регионов по экспорту шоколада

Московская область вновь заняла первое место на рынке экспорта шоколадных кондитерских изделий среди регионов России, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в понедельник, 2 ноября.

«С января по октябрь текущего года из Подмосковья было экспортировано 56,2 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на 162,2 миллиона долларов», — рассказал он.

В целом объем поставок российского шоколада за рубеж в отчетном периоде составил 190,5 тысяч тонн на сумму 471,9 миллиона долларов, уточнил он.

По словам Разина, в основном продукция региональных производителей поставляется в Саудовскую Аравию, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Основной экспортной позицией является шоколад.

Всего, по словам министра, экспорт продукции агропромышленного комплекса из Московской области с начала 2020 года вырос и составил порядка 842 миллионов долларов.