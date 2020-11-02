Фэнтези-писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Измайлова неделю не выходила на связь — ее последний разговор с сестрой состоялся 26 октября. Родственница решила обратиться в полицию, сотрудники которой приехали в жилье писательницы, расположенное на улице Мневники.

Полицейские увидели, что дверь в квартире была открыта. Позднее они обнаружили на кухне труп 37-летней Измаловой. Уточняется, что она скончалась три дня назад. Причина ее смерти пока не установлена.

Кира Измайлова родилась 17 декабря 1982 года в Москве. В середине 2000-х годов работала в IT-компании. Измайлова написала такие циклы произведений, как «Случай из практики», «С феями шутки плохи», «Футарк», «Соль Вэра», «Дракон в крапинку», «Я попала» и «Рассказы о семье Миртис».

19 октября стало известно о смерти российского писателя Владимира Шпакова. Автор книг «Год петуха» и «Клоун на велосипеде» скончался в возрасте 60 лет.