Коридоры российского госпиталя переполнили пациенты с COVID-19

Респираторный госпиталь на базе медико-санитарной части №2 в Томске переполнили пациенты с COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Томской области, передает РИА Новости.

Так власти отреагировали на появившееся в соцсетях видео, на котором показано, что в коридорах госпиталя лежат пациенты на койках. В департаменте здравоохранения пояснили, что в минувшие выходные в учреждении вырос рост обращений по поводу госпитализации — он составил до 90-95 человек в сутки, что и стало причиной размещения людей в коридорах. Там уточнили, что медики оказали помощь всем поступившим пациентам.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, коечный фонд приемного отделения расширили с 80 до 150 мест — там определялся диагноз пациентов и проводились диагностические исследования. Кроме того, с понедельника, 2 ноября, в приемные покои респираторных госпиталей на базе больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы будут принимать пациентов, у которых подтвердился COVID-19.

За последние сутки в Томской области выявили 189 заражений, 80 выздоровлений и ни одного летального исхода. С начала пандемии в регионе зафиксировали 12 756 новых случаев коронавируса и 8394 выздоровления, умерли 125 человек.