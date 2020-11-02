Путин поговорил с Алиевым и Пашиняном о конфликте в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

«Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении. Подробности пресс-служба не приводит.

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31 октября Пашинян обратился к Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства. Позднее главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян объяснил обращение главы государства к Путину, заявив, что в случае принятия решения о защите Армении со стороны Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) реализовывать его будет военная база России в Гюмри.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.