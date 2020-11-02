Российская бортпроводница раскрыла главные плохие приметы членов экипажа

Российская стюардесса раскрыла главные суеверия членов экипажа. О приметах, в которые верят на борту самолета, Евгения рассказала в видеоролике на своей странице в TikTok.

Как отметила девушка, пилоты и стюардессы обычно «очень суеверны». По этой причине в самолетах никогда не говорят слова «последний» — только «крайний», особенно, если речь идет о рейсе.

«Считается, что на борт первым должен ступить мужчина — будет хороший рейс. Кроме того, не стоит фотографироваться на фоне самолета, на котором собираешься лететь — это очень плохая примета», — рассказала стюардесса.

Кроме того, добавила она, бортпроводницы стараются ничего не зашивать перед вылетом — иначе может случиться задержка рейса.