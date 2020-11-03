Мужчина прибрался в доме и разбогател на десятки миллионов рублей

Житель американского города Джексонвилл, штат Флорида, прибрался в доме и разбогател на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает портал UPI.

38-летний Джеймс Киндер (James Kinder) утверждает, что купил несколько билетов мгновенной лотереи и положил их на камин. Он вспомнил о них только через несколько недель, когда он делал уборку. Мужчина стер защитный слой и обнаружил, что выиграл миллион долларов (80,4 миллиона рублей).

«Теперь я жалею, что не нашел их раньше», — признается Киндер. Он предпочел забрать выигрыш единовременно и после уплаты налогов получил 790 тысяч долларов (63,5 миллиона рублей).

Магазин, в котором Киндер купил лотерейный билет, наградили бонусом в две тысячи долларов (160,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского города Боуи, штат Мэриленд, прибрался на журнальном столике и нашел выигрышный лотерейный билет. Мужчина проверил результаты игры и узнал, что выиграл 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей по текущему курсу).