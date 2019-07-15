Уборка в комнате обернулась находкой в десятки тысяч долларов

Житель американского города Боуи, штат Мэриленд, прибрался на журнальном столике и нашел выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает информационный портал UPI.
66-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, купил лотерейный билет в местном магазине и положил его на журнальный столик. Американец забыл о розыгрыше, поскольку билет затерялся под грудой бумаг.
Только когда он сделал уборку и очистил столик от скопившегося хлама, то обнаружил лотерейный билет. Мужчина проверил результаты игры и узнал, что выиграл 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей). По его словам, он поделился радостной новостью с супругой, однако та решила, что муж ее разыгрывает. Жена заявила, что поверит в удачу, только когда увидит чек.
Победитель планирует потратить денежный приз на покрытие долгов.
В 2018 году сообщалось, что супружеская пара из американского штата Луизиана обнаружила лотерейный билет во время генеральной уборки дома ко Дню благодарения. Супруги выиграли 1,8 миллиона долларов (около 113 миллионов рублей).