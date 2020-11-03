Бывшего руководителя дома Деда Мороза заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Вологодский городской суд вынес меру пресечения в отношении экс-главы АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, передает РИА Новости.

Бывшего руководителя дома Деда Мороза заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Само судебное заседание проходило в закрытом режиме, фабула дела не оглашалась. Суд запретил подозреваемой общаться с потерпевшими, свидетелями и подозреваемыми по данному уголовному делу за исключением защитников, а также установил запрет на определенные действия.

Отмечается, что Муромцева занимала должность руководителя дома Деда Мороза с 2001-го по февраль 2020 года. С 2016-го она также является депутатом законодательного собрания региона.

Дом Деда Мороза расположен на территории резиденции Деда Мороза на окраине Великого Устюга. Акционерное общество «Дед Мороз» создано для вывода проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза» на федеральный уровень. Главными акционерами являются областное правительство и администрация Великоустюгского района.